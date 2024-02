Un silenzio che fa rumore, donne in piazza contro la guerra

Un silenzio che fa rumore, per chiedere che cessi per sempre quello delle armi. Questo il senso del sit-in, con flash mob, organizzato nel pomeriggio di oggi, sabato 3 febbraio, a Vimercate.

Davanti al Comune: "Cessate il fuoco"

A darsi appuntamento in piazza Unità d’Italia, davanti al Municipio, sono state le attiviste del gruppo "Donne e diritti - Arci Vimercate".

Un messaggio forte e chiaro. Le partecipanti, provenienti da Vimercate e dai Comuni del territorio, si sono unite a gruppi di quattordici indossando ciascuna una lettera della scritta "Cessate il fuoco". Ognuna delle partecipanti era anche invitata ad indossare un vestito nero con uno straccio bianco legato ad un braccio. Chiaro il riferimento a quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza e in generale alle tante guerre in corso nel mondo, che colpiscono anche e soprattutto le donne e i bambini. Dopo aver posato davanti al Municipio, le partecipanti si sono mosse lungo il perimetro della piazza tenendosi per mano.

Cittadine in piazza anche a Usmate

Identica manifestazione si è tenuta anche a Usmate Velate la scorsa domenica. A organizzarla, un gruppo di libere cittadine che ha voluto rispondere presente all’appello lanciato da "Donne in cammino per la pace", rete nata in provincia di Brescia. Una ventina le partecipanti al flash mob organizzato davanti alla sede del Municipio: tutte vestite di nero con il particolare bianco e i cartelli recanti la scritta "Cessate il fuoco" per invocare il silenzio delle armi al più presto.