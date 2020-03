Un Telefono amico per stare vicino a chi è più solo

Il comune di Ronco Briantino ha istituito il servizio di “Telefono amico” che permetterà a chi è più solo di poter parlare con volontari pronti a star loro accanto.

Telefono amico: un servizio gratuito

In questi giorni di forzato isolamento per cercare di sconfiggere la diffusione del Coronavirus sono molte le persone che passano in solitudine le giornate: spesso si tratta di anziani in situazioni di fragilità che non possono vedere nessuno e che per ragioni di salute devono evitare qualsiasi tipo di contatto. L’Amministrazione comunale di Ronco ha quindi deciso di offrire loro un supporto telefonico da poter contattare e a cui rispondono dei volontari che si sono resi disponibili anche solo per chiaccherare con chi ne ha bisogno e dare anche un supporto in caso di dubbi o problemi.

Il modulo per essere contattati

Per chi ne vuole far richiesta il comune ha messo a disposizione un modulo online da compilare e restituire via mail e un numero di telefono da chiamare per avere assistenza nella compilazione. Chiunque fosse interessato o anche i parenti della persona interessata possono scaricare dal sito del comune il modulo e restituirlo compilato con tutti i dati all’indirizzo teleamico.ronco@gmail.com. Il modulo può anche essere fotografato con il proprio telefono e inviato via whatsapp al numero 334 1141124: lo stesso numero è anche attivo per richiedere informazioni sulla compilazione del modulo o per altre informazioni.

La spesa a domicilio

Come per altri comuni, anche a Ronco Briantino è attivo il servizio offerto da alcuni commercianti del paese, di consegna a domicilio della spesa. Un elenco di negozi con generi di prima necessità che si possono contattare direttamente: il servizio è rivolto in particolar modo agli over 65 che non hanno la possibilità di chiedere aiuto ai propri famigliari.

