Una 46enne soccorsa per una caduta SIRENE DI NOTTE

Un solo intervento di soccorso nella notte appena trascorsa. Si tratta di una 46enne caduta a Carate Brianza e trasportata poi in ospedale in codice verde.

Una 46enne soccorsa per una caduta a Carate

La donna è stata soccorsa intorno alle cinque in via Marengo dai volontari della Croce bianca di Besana in Brianza. Fortunatamente per lei non ci sono state gravi conseguenze: dopo le cure sul posto la donna è stata trasportata in ospedale a Carate in codice verde per ulteriori accertamenti.

Incidente a Monza

Nella serata di ieri invece segnaliamo un incidente stradale con ribaltamento avvenuto a Monza, sulla Sp 60, intorno alle 23.30. Ancora da chiarire con esattezza la dinamica del sinistro in cui è rimasto coinvolto un 40enne. I soccorsi, ambulanza e automedica, sono arrivati sul posto in codice rosso, poi l’allarme è rientrato e l’uomo è stato trasportato in ospedale a Vimercate in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Monza.

Giovane soccorso a Lazzate per una caduta da bici

Sempre nella serata di ieri, alle 22.14, un 18enne è stato soccorso a Lazzate, in via Roma, per una caduta da bici. Il ragazzo è stato medicato sul posto dai volontari della Croce rossa di Misinto e poi trasportato in ospedale a Desio in codice verde.

