Una 62enne l'ha fatta grossa: passa con il rosso e travolge due veicoli

Spettacolare incidente ieri pomeriggio, mercoledì, a Besana in Brianza. Una 62enne è passata con il rosso e ha travolto due veicoli, facendone ribaltare uno. E' successo all'incrocio tra le vie San Camillo e Rivabella, nella frazione di Cazzano.

"Brucia" il semaforo rosso

Erano circa le 14,20 quando una 62enne residente a Briosco, alla guida di una "Fiat 600", stava percorrendo via San Camillo. Giunta all'incrocio semaforico con via Rivabella, di fronte alla stazione dei Carabinieri di Besana in Brianza, ha svoltato a sinistra, passando con il rosso e invadendo la corsia di marcia opposta. La "Fiat 600" ha prima centrato un furgone, un "Fiat Ducato" condotto da un 55enne di Cassago Brianza, che si è ribaltato. Poi ha finito la sua corsa contro una "Mini One" di una 56enne di Vedano al Lambro.

In due all'ospedale dopo l'incidente

Sul posto sono intervenuti Polizia locale, Carabinieri, Vigili del Fuoco del distaccamento di Carate Brianza, due ambulanze della Croce Bianca di Besana e di Avis Meda, l'automedica. Due i feriti trasportati in codice giallo negli ospedali di Monza e Vimercate.