Una canzone per conoscere il Coronavirus e combattere i pregiudizi.

A comporla è stato Gianluca Grossi, agratese e professore di biologia al Collegio Bianconi di Monza, già celebre per affiancare alla propria professione la passione per la musica. Dopo l’enorme successo ottenuto con la canzone sul ciclo di Krebs che ha spopolato anche in televisione, Grossi ha deciso di scrivere un testo anche su un tema di estrema attualità come la diffusione del Coronavirus nel mondo. Il video sta già diventando virale su Youtube, dove in un solo giorno ha già raccolto centinaia di visualizzazioni.

Il messaggio

Il professore si occupa spesso di mettere in musica argomenti scientifici complicati, in modo da aiutare i suoi studenti e non solo a comprenderli meglio. Da qui la decisione di comporre un testo sul virus asiatico, in modo da conoscerlo maggiormente, facendo piena luce su una situazione certamente molto seria ma che comunque non deve sfociare in una psicosi collettiva.

“L’intenzione di questa canzone non è tanto quello di sdrammatizzare un fenomeno molto importante come la diffusione di questo misterioso virus, piuttosto quello di aiutare le persone a comprendere meglio la situazione, evitando che si generino timori infondati che possono nuocere all’intera comunità – spiega Grossi – Basti pensare alle tante attività commerciali cinesi che stanno chiudendo a causa di immotivati e insensati boicottaggi, oppure quelle famiglie vittime di pregiudizi. Nel mio piccolo cerco di fare un’opera di sensibilizzazione verso questo tema, che non va sottovalutato, certo, ma non deve nemmeno farci inghiottire dalla paura”.

La canzone sul Coronavirus

Di seguito il video della canzone pubblicata dal professore: