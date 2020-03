Una donazione alla Croce Rossa di Desio dagli amici del Fantacalcio

Una donazione alla Croce Rossa di Desio, che arriva dal gruppo di amici del Fantacalcio del Bar Centrale.

Una donazione alla Croce Rossa

Con il campionato di calcio che si è fermato per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, hanno deciso di non riprendersi la quota di partecipazione, ma di devolverla alla Croce Rossa desiana, perché venga utilizzata per acquistare il materiale necessario, visto che ogni giorno sono impegnati per questa emergenza. Il contributo arriva dagli amici del Fantacalcio del Bar Centrale di Desio.

“Ci auguriamo che altri gruppi del Fantacalcio seguano il nostro esempio”

“E ci auguriamo che anche altri gruppi del Fantacalcio seguano il nostro esempio” fanno presente. Gli amici autori del gesto generoso sono: Simone, Gianluca, Fabio, Giorgio, Giacomo, Max, Bartolo, Gianfranco, Francesco, Fabrizio, Nino. Hanno deciso di devolvere la somma di 1050 euro. “Andrà tutto bene” sono le parole di speranza che accompagnano la donazione in questo momento così difficile.

