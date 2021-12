Sirene di notte

Interventi di soccorso a Desio e a Monza.

Una persona finita in Pronto soccorso per intossicazione e altre due portate in ospedale a seguito di incidenti stradali.

Una intossicazione e due incidenti: tre persone in ospedale

E' il bilancio dell'attività di soccorso effettuata dai volontari del 118 nella notte appena trascorsa. Erano quasi le quattro e trenta quando un'ambulanza della Croce rossa di Desio si è portata in via Cimabue a Lissone per soccorrere un 59enne. L'uomo, in base a quanto reso noto da Areu, si sarebbe sentito male a seguito di qualche bicchiere di troppo.

Fortunatamente dopo l'arrivo dei volontari della Croce rossa e le prime valutazioni mediche le condizioni del 59enne, inizialmente apparse abbastanza serie, sono migliorate, tanto che è stato trasportato in ospedale a Monza in codice verde.

Sono due invece gli incidenti avvenuti in Brianza nella tarda serata di ieri. Il primo intorno alle 23.30 in via Foscolo a Monza. Secondo quanto riportato da Areu si sarebbe trattato di un ribaltamento in cui è rimasta coinvolta una persona di 26 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale, l'ambulanza e l'automedica in codice rosso. L'allarme è poi rientrato e le condizioni della persona coinvolta sono state giudicate buone con trasporto in ospedale in codice verde.

Più serie invece le condizioni di una 55enne soccorsa poco prima delle 22 in viale delle Industrie a Monza a seguito di un incidente. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce rossa di Brugherio, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. La 55enne è stata trasportata all'ospedale San Gerardo in codice giallo.