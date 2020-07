Una messa di suffragio in ricordo del dottor Vertemati

Era scomparso ad aprile all’età di 71 all’inizio di aprile per colpa del Coronavirus. Settimana scorsa si è svolta la messa di suffragio in ricordo del dottor Federico Vertemati.

L’ultimo saluto al dottor Vertemati

Per anni medico di base di centinaia di bernareggesi che fino all’ultimo ha aiutato i suoi ex pazienti, sacrificandosi per loro e ammalandosi di Covid.

Nonostante la capienza ridotta, proprio per rispettare le normative anti pandemia, la chiesa parrocchiale di Bernareggio era piena in ogni suo posto: grande il vuoto che Vertemati aveva lasciato nei suoi ex pazienti, a cui non aveva smesso di stare vicino. Una grande mancanza in particolar modo per la sua famiglia che ad aprile, causa norme più stringenti, non aveva neanche potuto assistere al funerale e dare l’ultimo saluto al caro medico condotto.

