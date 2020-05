Una microtalpa per cablare tutto il paese

Partiti i lavori che entro la fine dell’estate permetteranno di cablare l’intero territorio di Carnate. I lavori verranno eseguiti con una microtalpa che lavorerà sotto terra.

Ad annunciarlo è stato l’assessore alle opere pubbliche Egidio Passoni, descrivendo anche la particolare tecnica utilizzata per stendere la fibra ottica sotto il manto stradale:

«Invece di rompere la superficie stradale, l’azienda utilizzerà una “microtalpa” che passerà alcuni metri sotto la superficie stradale realizzando le canaline dove sarà posata la fibra ottica e lasciando lo spazio anche per altri sottoservizi – ha affermato l’assessore – I lavori sono partiti in via Cattaneo all’ingresso del parco Ctl3 dove si trova la centralina di connessione, già realizzata in precedenza: da lì si arriverà fino a via Giovanni XXIII e poi in quasi tutte le vie del paese».