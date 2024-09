Una montagna di spazzatura lasciata dai tifosi del Gran Premio

Spazzatura di ogni genere abbandonata dai tifosi del Gran Premio di Formula 1 a Biassono.

Spazzatura lasciata dai tifosi

La segnalazione ci arriva oggi da un nostro lettore che scrive: "Come ogni anno, dopo il Gran Premio di Monza, mi trovo a constatare lo schifo che i tifosi lasciano entrando e uscendo dal parco, a Biassono, in via Santa Maria delle Selve. Ma non penso che la responsabilità sia solo dei tifosi, o del Gran Premio, ma è anche di chi gestisce l'evento e che non mette un adeguato numero di cestini o cassonetti per far sì che i tifosi possano buttare via la spazzatura".

"Mettiamo i cestini"

"E' un segno di civiltà - aggiunge il lettore - Il maleducato lo troverai sempre, purtroppo. Ma se non mettiamo dei cestini o cassonetti si incentiva questo atteggiamento da parte dei tanti tifosi".