Una multa per discarica abusiva, denunciata donna con un coltellino. Sono gli esiti degli ultimi controlli della Polizia Locale nell’ambito del Progetto Parco Groane

Uomo sorpreso a scaricare rifiuti

Un uomo sorpreso a scaricare rifiuti e una donna denunciata per porto abusivo d’armi. Sono gli esiti degli ultimi controlli della Polizia Locale nell’ambito del Progetto Parco Groane dove Limbiate è Comune capofila. Dunque non solo lotta allo spaccio nelle aree boschive e controlli stradali ma anche presidi contro l’abbandono dei rifiuti. Ieri, martedì un uomo già noto alle Forze dell’Ordine è stato colto in flagranza di reato mentre lasciava sul ciglio stradale alcuni sacchi di spazzatura. Prontamente fermato dalla pattuglia in servizio è stato sanzionato e obbligato a portare via tutto.

Dall'inizio dell'anno 100 sanzioni a Limbiate

Sul territorio di Limbiate la lotta alle discariche abusive rientra tra le priorità del comando cittadino: nel periodo tra gennaio e luglio sono state elevate oltre cento sanzioni dalla Polizia Locale a seguito delle indagini che hanno permesso di risalire al responsabile dell’abbandono di rifiuti. A queste vanno ad aggiungersi le sanzioni immediate fatte in loco dagli agenti.

Donna denunciata per porto abusivo d'armi

Questa mattina, invece, mercoledì, gli agenti hanno denunciato a piede libero una donna italiana di 30 anni, già nota alle Forze dell’Ordine, per porto abusivo di armi (la norma prevede l’arresto da 6 mesi a 2 anni). Fermata per un controllo, aveva con sé un coltellino a scatto dotato di lama lunga 6 centimetri. La pattuglia in servizio ha quindi proceduto con il sequestro penale dell'arma e la denuncia.