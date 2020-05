Una notte esemplare: tutti ligi alle regole, nessun incidente SIRENE DI NOTTE

Il timore era che con il via libera agli incontri con gli amici (sebbene con divieto di assembramento) annunciato dal premier Giuseppe Conte da lunedì 18 maggio, più di qualcuno si sarebbe fatto ingolosire dalla possibilità di anticipare a sabato sera la rimpatriata dopo il lockdown. E, invece, niente colpi di questa questa notte, quella tra sabato 16 e domenica 17 maggio: tutti si sono dimostrati rispettosi delle regole tanto che l’Agenzia regionale emergenza urgenza non ha segnalato nemmeno un intervento di ambulanza o Forze dell’ordine. Un evento più unico che raro.

Nessun intervento

Non un incidente, non un malore, non una lite: comportamento esemplare questa notte, durante la quale, finalmente, i soccorritori hanno potuto tirare il fiato dopo settimane di lavoro intenso. Le ultime due uscite di sabato sono delle 20,12 per un malore a Desio, in via Cesano Maderno, in codice verde. Alle 18,20, invece, l’ambulanza di Seregno Soccorso ha trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza una ragazza di 22 vittima di un incidente in bicicletta nella centrale piazza Roma a Giussano.

