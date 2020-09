Una nuova casa per Fratelli d’Italia

Una nuova casa con affaccio sulle elezioni amministrative del 2021. Un’inaugurazione da tutto esaurito per la nuova sede del gruppo di Vimercate di Fratelli d’Italia. Tanti i militanti e simpatizzanti del partito di Giorgia Meloni che ieri, venerdì, hanno partecipato al taglio del nastro a Velasca. Presenti per il battesimo il presidente provinciale del partito Rosario Mancino, la deputata Paola Frassinetti, il consigliere regionale Federico Romani e il segretario cittadino Giuseppe Moretti.

La sorpresa Biella

E non è mancata anche la sorpresa, perché la cerimonia è stata anche l’occasione per presentare una new entry importante. E’ infatti entrata ufficialmente nella famiglia di Fratelli d’Italia anche Cristina Biella, avvocato vimercatese, consigliere comunale in carica, candidata sindaco per il centrodestra 4 anni fa, che ha lasciato Forza Italia.

La cerimonia ha di fatto sancito l’avvio della campagna elettorale di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni amministrative della primavera del prossimo anno.

Ampio servizio sul Giornale di Vimercate in edicola martedì.

Torna alla home.