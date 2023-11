Una nuova casa per i medici di base accanto alla farmacia comunale

Una nuova casa per i medici di base con spazi per due ulteriori professionisti. Sono stati presentati ufficialmente nella mattinata di oggi, mercoledì 15 novembre, i nuovi ambulatori allestiti dalle Farmacie comunali di Vimercate accanto al punto vendita di via Passirano, nel quartiere di San Maurizio.

La presentazione

Presenti all'ideale taglio del nastro il sindaco di Vimercate Francesco Cereda, la vice Mariasole Mascia, l'assessore alla Cura della persona Maria Teresa Foà, il presidente del cda delle Farmacie Nunzio Del Sorbo, il direttore Nikola Nisic.

Tre gli studi di medici di medicina generale (due dei quali trasferitisi dalla collocazione provvisoria nella Casa di Comunità) e uno per una specialista in pediatria.

I due nuovi medici sono: Laura Mattavelli e Francesco Manca.

Il direttore delle Farmacie comunali: "Risposto ad un'esigenza dei cittadini"

"Rispondendo alle richieste della cittadinanza siamo riusciti a portare in questa sede altri due medici di base oltre a quello già presente e ad una pediatra - ha spiegato il direttore delle Farmacie comunali Nikola Nisic - Siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo con una spesa contenuta e in tempi rapidi".

Il sindaco: "Intervento che cambia la qualità della vita del quartiere"

"Questo intervento sembra di piccola portata, ma in realtà cambia la qualità di vita del quartiere, alla luce della carenza dei medici di base - ha commentato il sindaco Francesco Cereda - Riportiamo dei medici in una zona che era scoperta a vantaggio anche e soprattutto delle persone più fragili. Tutto ciò rafforza anche il ruolo delle Farmacie comunali. Questo intervento fa infatti parte del filone di interventi che avevamo pianificato con il cda per ampliare sempre più i servizi offerti, che non possono limitarsi alla mera vendita dei medicinali".

La soddisfazione del presidente del Cda

"Una delle primissime cose di cui mi ha parlato il direttore quando mi sono insediato con il cda è stato proprio il progetto di creare qui, accanto alla farmacia, un polo di medici - ha aggiunto il presidente delle Farmacie Nunzio Del Sorbo - Ne ho parlato con l'Amministrazione comunale incontrando subito il favore e la disponibilità. Del resto la zona di San Maurizio si prestava benissimo all'insediamento".

Attesa anche una ricaduta positiva in termini economici per la farmacia perché è molto probabile che i pazienti utilizzeranno il punto vendita accanto agli ambulatori per acquistare i medicinali e i presidi prescritti dai medici.

Il cup in farmacia

Quella della nuova sede per i medici di base non è l'unica novità in arrivo per le Farmacie comunali di Vimercate. Entro alcune settimane sarà infatti a regime, sia nel punto vendita di via Passirano sia in quello di Ruginello, il cup dedicato per la prenotazione delle visite e degli esami specialistici direttamente all'ospedale di Vimercate. In sostanza gli operatori delle farmacie comunali potranno accedere dal loro terminale alle agende dell'ospedale cittadino per fissare appuntamenti.