Una nuova casa per la Protezione civile

Una nuova sede rinnovata e ampliata, per stare al passo con i tempi e con le esigenze di un gruppo in continua crescita e sempre più impegnato sui vari fronti.

Festa grande questa mattina, sabato 2 dicembre, nella sede di Vimercate, in via Damiano Chiesa, della Protezione civile. Al sindaco Francesco Cereda il compito di tagliare il nastro dei locali posti su due piani nel complesso che ospita anche il magazzino comunale, accanto alla sede del distaccamento dei Vigili del fuoco.

Un progetto di riqualificazione da più di 200mila euro coordinato dal comandante della Polizia locale Vittorio De Biasi e dal responsabile dei volontari delle Tute gialle di Vimercate Antonio Congiu.

Presenti alla cerimonia, oltre al sindaco, alla vice Mariasole Mascia e all'assessore alla Cura della Città Sergio Frigerio, anche i rappresentati di altri gruppi di Protezione civile del territorio, dei Carabinieri della stazione cittadina, Avps Vimercate, Vigili del fuoco, Alpini e altre associazioni. E ancora, gli ex sindaci Enrico Brambilla e Francesco Sartini e alcuni consiglieri comunali.

Dopo il tradizionale taglio del nastro, è toccato al comandante della Locale, al sindaco e al coordinatore della Protezione civile presentare la nuova sede a disposizione dei 23 volontari in servizio. Un numero consistente, destinato a crescere ulteriormente grazie a 4 nuovi ingressi che si concretizzeranno a breve.

Completamente rifatto il piano terra, con spazi rinnovati e più funzionali. Tutto nuovo, invece, il primo piano, con una grande sala per le riunioni, due uffici e un altro spazio comune. Sulle pareti le riproduzioni di articoli e foto che raccontano i 27 anni di attività del gruppo di Vimercate fondato nel 1996: decine di interventi e operazioni fatte sul territorio ma anche lontano da casa in occasione di calamità naturali.

Spazi anche per i mezzi utilizzati, in buona parte rinnovati negli ultimi anni grazie all'acquisto di nuovi veicoli per una spesa di 135mila euro.

"Grazie ai volontari per il lavoro prezioso che svolgono - ha tenuto a sottolineare il comandante della Locale, De Biasi - Se dovessi descrivere questo gruppo utilizzerei 4 sostantivi che credo siano calzanti: professionalità, disponibilità, responsabilità e appartenenza. In questi ultimi anni in particolare i volontari hanno lavorato tanto sui fronti della prevenzione, dell'emergenza, della pianificazione e della formazione nelle scuole. E lo hanno fatto spesso in sinergia con gli altri gruppi e le altre associazioni del territorio. Un esempio per tutti è quanto fatto durante l'emergenza Covid in particolare per la gestione dell'hub dei vaccini. Un lavoro fondamentale e indispensabile".