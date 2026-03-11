Una palestra a cielo aperto nel parchetto comunale

Una palestra a cielo aperto, e non solo, nel parchetto comunale riqualificato.

La riqualificazione del parchetto di quartiere

L’assessorato alla Cura della Città del Comune di Vimercate ha deciso di investire nella riqualificazione del parco di Via Istria, nel quartiere di San Maurizio, nell’ambito di un più ampio programma di manutenzione straordinaria degli spazi verdi cittadini.

“L’esigenza di intervenire – scrive il Comune in una nota – nasce dalla necessità di ripristinare adeguati standard di sicurezza e decoro, restituendo ai residenti un luogo accogliente, curato e pienamente fruibile”.

Palestra all’aperto e campo da basket

Il fulcro del progetto è la creazione di una nuova area fitness all’aperto, pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico quanto più ampio e variegato possibile. Le attrezzature installate consentono di svolgere esercizi a corpo libero, attività cardio e allenamenti di tonificazione, il tutto in un contesto verde e a cielo aperto. La scelta delle postazioni è stata guidata dal principio dell’inclusività: chiunque, indipendentemente dall’età o dal livello di preparazione fisica, potrà avvicinarsi all’attività sportiva in modo semplice e autonomo, senza la

necessità di frequentare una palestra.

A questo si aggiunge il completamento del campo da basket a metà campo, con la sistemazione dell’altra metà della struttura già esistente, che potrà così tornare a essere un punto di riferimento per chi ama questo sport.

Verde curato e sicuro

“Per garantire che il parco sia non solo bello ma anche sicuro – prosegue la nota del Comune – l’intervento prevede una cura attenta del patrimonio arboreo e arbustivo. Sono state effettuate operazioni di rimonda del secco, abbattimento degli alberi pericolanti o disseccati e sostituzione degli arbusti compromessi. Un insieme di azioni che, nel loro complesso, contribuiranno a restituire al parco un aspetto ordinato e, soprattutto, a tutelare l’incolumità di tutti coloro che lo frequentano ogni giorno”.

L’assessore: “Parco trasformato per rispondere a bisogni nuovi”