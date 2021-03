Una raccolta fondi nel nome di don Pino Marelli. Toccante iniziativa della parocchia di Concorezzo in memoria dell’ex parroco, scomparso un anno fa a causa del Covid-19.

L’Uganda nel cuore

E’ passato quasi un anno dalla tragica scomparsa di don Pino Marelli, vinto dal Covid il 30 marzo del 2020 dopo aver lottato duramente per diversi giorni contro il virus. Una perdita enorme per tutta la comunità di Concorezzo, rimasta legatissima all’amato sacerdote, parroco in paese dal 2006 al 2015. Un legame che la Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano ha voluto celebrare in occasione della Pasqua con un’importante iniziativa che avrebbe sicuramente fatto piacere al compianto don Pino.

“La comunità parrocchiale di Concorezzo, su proposta di don Angelo Puricelli, ha pensato di ricordare don Pino in due modi: con una messa martedì 30 marzo alle 21 e con un aiuto concreto alla comunità di Suore “Piccole Sorelle di Maria Immacolata” di Gulu, villaggio in Uganda che don Pino ha tanto aiutato e sostenuto quando era in vita, recandosi spesso in visita e tenendo rapporti stretti con quella comunità ancor prima di arrivare qui da noi a Concorezzo”, spiega Carmen Trussardi della Commissione Missionaria.

