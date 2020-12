Una raccolta fondi per aiutare la Croce Bianca di Cesano a sostenere un nuovo importante acquisto

La Croce Bianca sezione Cesano Maderno lancia una nuova campagna di raccolta fondi per finanziare

l’acquisto di un’attrezzatura molto importante da utilizzare durante i servizi alla cittadinanza: una sedia portantina elettrica.

Una raccolta fondi per aiutare la Croce Bianca di Cesano

Lo strumento risulta particolarmente utile per il trasporto dei pazienti sulle scale in piena sicurezza e facilità, agevola il lavoro dei soccorritori e garantisce un miglior confort al paziente stesso.

“Come è già avvenuto durante la prima ondata di contagio da Covid-19, siamo ancora qui a chiedervi un supporto concreto per poter realizzare al meglio i nostri servizi. – dice Antonio Zardoni, Presidente dell’associazione volontaria Croce Bianca Milano – sezione Cesano Maderno e delegazione Bovisio Masciago. In quel periodo la nostra associazione aveva lanciato con grande successo e partecipazione della cittadinanza una raccolta fondi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti ecc… che abbiamo utilizzato e ancora stiamo utilizzando quotidianamente per tutti i servizi che svolgiamo sul territorio. Oggi vi chiediamo aiuto per l’acquisto di una sedia cardiopatica elettrica dal costo totale di 6.200€. Vi garantisco che ogni euro donato sarà speso per questa causa e vi terremo costantemente aggiornati sull’evoluzione della campagna”.

Il link per fare una donazione all’associazione lo trovate qui

TORNA ALLA HOME