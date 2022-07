Una sanzione per ubriachezza e una per guida senza patente. Venerdì e sabato le prime due serate di pattugliamento straordinario della Polizia Locale

Sono partite le pattuglie straordinarie della Polizia Locale nell'ambito del progetto finanziato da Regione Lombardia. L'iniziativa vede il coinvolgimento degli agenti di cinque comuni: oltre a Bovisio anche Limbiate (capofila), Solaro, Ceriano Laghetto e Cogliate. Nelle serate di venerdì e sabato sono stati controllati parchi e zone sensibili al fine di prevenire e contrastare fenomeni criminosi, di degrado e di disturbo della quiete pubblica

Identificate 25 persone

Complessivamente sono state identificate 25 persone, controllati dieci veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e uno a fermo amministrativo. Dieci le sanzioni al Codice Della Strada, comprese una per guida senza patente ed una per veicolo privo di copertura assicurativa. Gli agenti hanno emesso anche una sanzione per ubriachezza nei confronti di una persona che arrecava disturbo durante lo spettacolo di venerdì sera nel parco di via Roma.

I pattugliamenti proseguono

Al servizio serale di sabato ha partecipato anche una pattuglia della Polizia Locale di Limbiate, sono stati quindi effettuati controlli congiunti sui territori di entrambi i Comuni. Altri pattugliamenti serali sono previsti a breve e nei prossimi mesi.