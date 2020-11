Una scultura di Mioli a Verano, omaggio alle donne

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

In occasione del 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” verrà esposta presso i giardini della biblioteca Civica di Verano Brianza, l’opera “Armonia” dell’artista Ambro Moioli. La scultura, già esposta in luoghi molto prestigiosi, rimarrà esposta davanti alla Biblioteca, simbolicamente posta accanto alla “panchina rossa” per tutto il periodo invernale. Un grande omaggio alle donne.

L’opera Armonia è la rappresentazione di una splendida ballerina che si eleva verso il cielo, ispirazione per l’artista di eleganza, leggerezza e delicatezza di movimenti e al tempo stesso rappresentazione di una grande forza e perseveranza. “Il primo pensiero è stato un omaggio alla donna, alla sua bellezza e intelligenza ma non solo, alle sue contraddizioni, la sua forza e la sua debolezza, la sua grinta e la sua dolcezza…” ha commentato l’artista. Ambrogio Moioli, conosciuto come Ambro, è uno scultore con una lunga storia alle spalle costruita sapientemente attraverso lo studio e la rappresentazione della forma e della materia.