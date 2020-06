Una spesa… sospesa in ricordo di chi non c’è più. Bella iniziativa organizzata a Cornate in memoria delle persone scomparse a causa del coronavirus.

Appuntamento il 20 giugno

L’iniziativa andrà in scena sabato 20 giugno. Ad organizzarla Alpini, Protezione civile e Caritas di Cornate, con il patrocinio del Comune, che hanno voluto dedicare una “spesa sospesa” a tutte quelle persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19. Tra loro anche gli alpini Diego Stucchi e Mario Baraggia, figure molto conosciute in tutto il paese e vinte troppo presto dal coronavirus. Alpini, Protezione civile e Caritas hanno attivato una raccolta alimenti a sostegno di chi si trova in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Sabato 20 giugno sarà possibile aderire all’iniziativa, facendo la spesa nei negozi aderenti al progetto: chi volesse partecipare potrà acquistare qualcosa in più tra i generi alimentari a lunga scadenza, lasciandolo in dono agli Alpini o negli appositi contenitori che verranno posizionati all’esterno dei minimarket.

