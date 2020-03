Una storia di speranza, Giulia e Andrea sposi ai tempi del Coronavirus

L’amore è più forte del Coronavirus. Il matrimonio è già di per sè un giorno indimenticabile. Ma il mix di emozioni vissute da Giulia e Andrea rimarranno impresse nel loro cuore per sempre.

La bellissima coppia di sposi si è giurata amore eterno sabato mattina davanti al sindaco di Arcore Rosalba Colombo e ai testimoni (le loro mamme). Sindaco che, con uno strappo alla regola, ha voluto celebrare il loro amore nonostante l’emergenza Coronavirus.

I protagonisti di questa bellissima storia sono la 28enne Giulia Giammarini e il 26enne Andrea Raspitzu.

“Ci siamo conosciuti 6 anni e mezzo fa, a settembre, su Facebook dopo una serata in discoteca – ha raccontato Giulia – Lui abitava in provincia di Lecco, a Costa Masnaga, io invece ad Arcore. Non è nata subito questa grande storia, ma l’abbiamo costruita insieme con i nostri tira e molla. Poi, 3 anni fa, finalmente la svolta è arrivata nell’ennesimo momento di crisi. Abbiamo fatto un viaggio a New York che ha migliorato sensibilmente il nostro rapporto…”