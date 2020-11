Una targa in memoria dell’assessore Luca Gerlinzani. L’Amministrazione comunale di Cornate ha voluto ricordare il collega scomparso.

Giornata molto toccante per tutta l’Amministrazione comunale di Cornate, che mercoledì ha ricordato ancora una volta l’ex assessore Luca Gerlinzani, scomparso lo scorso marzo a soli 49 anni dopo aver contratto il Covid. Il sindaco Giuseppe Felice Colombo, accompagnato dagli assessori Annamaria Arlati, Fabio Quadri, Maria Cristina Teruzzi e Gianluca Quadri, e da alcuni rappresentanti degli Alpini, hanno apposto una piccola targa sulla lapide di Gerlinzani, che nella primavera del 2019 aveva iniziato il suo terzo mandato da assessore nel Comune di Cornate.

“Purtroppo non abbiamo potuto rendere omaggio come avremmo voluto a Luca – aveva affermato nei giorni scorsi il sindaco Colombo – Avremmo voluto svelare la targa con una piccola cerimonia, ma in considerazione di tutto quello che sta succedendo abbiamo apposto la targa senza coprirla”.