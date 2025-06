Una vita per gli altri: addio Pinuccia, decana dei volontari e nonna del sindaco

Con il sole o con la pioggia il suo primo pensiero era dedicarsi agli altri, a chi aveva più bisogno, fin da quando era giovane. Una scena frequente era vederla in giro per Correzzana (e non solo) a bordo della sua Fiat Punto (con l'immancabile stemma della Ferrari rappresentato dal Cavallino rampante) e con l'immancabile stampella, compagna per un lungo tratto della sua vita, soprattutto negli ultimi anni. Un tratto inconfodibile di una donna forte e tenace, stimata e benvoluta da tutta la comunità, che ha saputo spendersi per gli altri seguendo gli insegnamenti del Vangelo che ha sempre saputo testimoniare con forza.

Correzzana piange Pinuccia Crotti

In ogni comunità, piccola o grande che sia, ci sono personaggi che entrano nel tessuto sociale grazie alla loro voglia di mettersi a disposizione per gli altri. E così è stato anche per Pinuccia Crotti.

La donna, nonna del primo cittadino Marco Beretta (fin quando la salute gliel'ha permesso ha sempre partecipato alle sedute dei vari consigli comunali seduta in prima fila in sala consigliare), aveva 87 anni e si è spenta all'alba di oggi, martedì 10 giugno, al Policlinico di Monza dove si trovava ricoverata a causa di una polmonite. La sua scomparsa lascia una comunità intera orfana di una colonna portante del volontariato parrocchiale e cittadino.

Un bagaglio di esperienze unico

Pinuccia aveva un bagaglio di esperienze che richiederebbe un giornale intero per raccontarle tutte. La donna nacque nel 1937 a Villasanta e rimase orfana fin da quando aveva otto anni. La sua prima professione fu quella di infermiera all'ospedale psichiatrico Mombello come aveva raccontato in un video, pubblicato su Youtube una decina di anni fa, durante il quale la donna raccontava la storia della "Curt di Giàn", che si trova a Correzzana, in via Don Gnocchi.

Nel 1960 convolò a nozze si trasferì in paese. Iniziò a farsi conoscere in paese per via della sua attività di infermiera che praticava in molte famiglie correzzanesi, mettendosi a disposizione, per esempio, per fare gratis le iniziezioni a chi aveva bisogno.

Successivamente ha svolto l'attività di gerente della Cooperativa alimentare parrocchiale che aveva come guida l'allora parroco don Alessandro. Terminata questa esprienza professionale Crotti decise di andare a lavorare alla tessitura a Triuggio.

Una colonna portante del volontariato concorezzese

La donna ha aderito, come cofondatrice, a tutte le associazioni che operavano e alcune di esse ancora operano in paese: Avis-Aido, Diamoci una mano e Centro sociale. Quasi impossibile elencare tutte le attività di volontariato portate avanti anche all'interno della comunità parrocchiale San Desiderio.

Al primo cittadino Marco Beretta e ai suoi famigliari le redazioni di Primamonza.it e del Giornale di Vimercate porgono le condoglianze.

Le esequie sono fissate per giovedì 12 giugno alle 15 nella chiesa parrocchiale di Correzzana.