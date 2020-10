Una vita spesa per la casa, i figli e i nipoti: tanti auguri alla centenaria Carolina Farina

Un bellissimo mazzo di fiori per festeggiare i suoi primi 100 anni. E’ stato il Sindaco Luca Veggian, con l’Assessore alle Politiche sociali, Cristina Camesasca a portare i saluti della città di Carate Brianza a Carolina Farina, una delle sue quattro cittadine più longeve del territorio cittadino.

Carate in festa per la centenaria Carolina Farina

Carolina Farina è nata il 9 ottobre 1920 a Carate Brianza. E’ sempre rimasta residente nella sua città natale sposando nel 1941 Ercole Sironi dal quale ha avuto tre figli maschi: Vittorio, Renato e Luigi. Bravissima cuoca e sarta si è sempre occupata della casa e della cura dei figli prima, e dei quattro nipoti (Laura, Andrea, Emanuele e Federico) successivamente.

I festeggiamenti

Nella giornata di festa per i 100 anni di nonna Carolina, sono state coinvolte anche le nuore Rita, Pinuccia e Aurora, i nipoti acquisiti, Alessio, Antonia, Valentina e Paola oltre ai pronipoti Alessandro, Tommaso, Linda, Giorgia e l’assistente familiare Adele.

“Siamo qui per portare i più sentiti e sinceri auguri da parte dell’Amministrazione comunale di Carate Brianza e di tutta la cittadinanza caratese a Carolina Farina, nuova centenaria della nostra comunità che proprio oggi spegne 100 candeline tagliando un traguardo di vita importante – hanno sottolineato il Sindaco Luca Veggian e l’Assessore alle Politiche sociali ed Associazioni Sociali, Cristina Camesasca durante la visita – Carolina come tutti i nostri anziani, rappresentano un prezioso ed importantissimo patrimonio di tradizioni, valori culturali e civili che rappresentano per tutti i giovani e per tutti noi un modello di vita da seguire ed imitare”.

