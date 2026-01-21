Un’auto prende fuoco nella corte

Un’auto ha preso improvvisamente fuoco questa mattina a Sovico, in una corte in via Monsignor Giovanni Terruzzi.

Un’auto prende fuoco

L’incendio è scoppiato intorno alle 10 di questa mattina, mercoledì 21 gennaio 2026, quando un’auto, parcheggiata in un cortile privato di va Monsignor Giovanni Terruzzi, ha preso improvvisamente fuoco. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Il fuoco ha intaccato anche un’auto parcheggiata accanto alla vettura avvolta dalle fiamme.

I soccorsi

Una volta allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Monza che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Presenti anche gli agenti di Polizia locale, con il comandante Giovanni Laiso, che hanno fatto evacuare per precauzione i residenti nei due stabili vicini all’incendio. Terminate le operazioni di spegnimento ed effettuate le verifiche del caso, i residenti nella corte sono potuti rientrare nelle loro abitazioni. Fortunatamente non si sono registrati feriti né intossicati. Sulle cause dell’incendio indagheranno le autorità competenti.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 27 gennaio 2026.