Un’intera famiglia cancellata dal Covid.

Una storia terribile che arriva da Vimercate. Una famiglia intera spazzata via in due settimane dal Covid-19.

Prima il figlio

Il 2 novembre se ne è andato Angelo Martina, 46 anni, una vita segnata dalla disabilità. Il coronavirus lo ha sconfitto in pochi giorni. Accanto a lui all’ospedale di Vimercate c’è stato fino all’ultimo papà Giuseppe Martina, 80 anni. Pochi giorni dopo sia lui che la moglie, Luigia Villa, 79 anni, hanno incominciato ad accusare i primi sintomi. In poco tempo la situazione è precitata e anche per loro non c’è stato nulla da fare.

I coniugi morti a poche ore l’una dall’altro

La donna si è spenta la mattina del 16 novembre. L’uomo esattamente 24 ore dopo.

Sul Giornale di Vimercate in edicola uno speciale di 2 pagine con la storia e le fotografie.

Torna alla home.