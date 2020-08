Un’occasione di rilancio dopo la crisi: aprire un micro nido. A Brugherio partono i corsi per avviare la propria piccola attività imprenditoriale per la gestione di bambini 0-3 anni.

Il progetto “Diventa Tagesmutter”

Si tratta di un percorso promosso dai Comuni appartenenti agli ambiti di Seregno e di Monza in collaborazione con l’Istituto Candia di Seregno. Comuni tra i quali risulta anche Brugherio. La tagesmutter è una figura professionale riconosciuta che accudisce fino a cinque bambini in età solitamente fino ai tre anni e che svolge un’attività nella propria abitazione, opportunamente attrezzata e organizzata, dando vita a un vero e proprio micro nido familiare.

Un’occasione di rilancio

La scelta di promuovere corsi di formazione mira a permettere alle persone che vi parteciperanno di aprire una piccola attività imprenditoriale. Inoltre è anche un modo per favorire il lavoro dei neogenitori che sono alla ricerca di nuove risorse per l’accudimento dei figli piccoli in un periodo storico dove gli asili nido faticano a mantenere i numeri pre Covid.

Come iscriversi

I corsi di formazione si svolgeranno tra settembre e dicembre, prevalentemente in modalità on-line, e saranno riservate a donne residenti nei comuni dei due Ambiti territoriali brianzoli, tra cui Brugherio. E’ prevista la possibilità per le partecipanti di ottenere un contributo a copertura delle spese di frequenza del corso.Il corso è già stato illustrato durante una serata nel mese di luglio, ma c’è ancora un’occasione, il 3 settembre, per partecipare on line alla sua presentazione. E’ sufficiente e necessario iscriversi, mediante mail: segreteria@iemcandia.org o telefonando al numero 327.6764862.

TORNA ALLA HOMEPAGE