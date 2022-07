Uomo di 56 anni trovato morto in casa a Limbiate. L'allarme è scattato ieri, mercoledì, intorno alle 13, sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco

Uomo di 56 anni trovato morto in casa a Limbiate

Il corpo senza vita di un uomo di 56 anni è stato trovato all'interno del suo appartamento in uno piccolo stabile di via Petrarca, al quartiere Villaggio Giovi di Limbiate. Il tragico rinvenimento è avvenuto ieri, mercoledì 27 luglio, poco dopo le 13. I vicini di casa non lo vedevano da giorni, così hanno dato l'allarme ma quando i Vigili del Fuoco sono riusciti a entrare in casa era ormai troppo tardi, il 56enne era morto da tempo, forse da giorni. Saranno comunque le indagini attualmente in corso a fornire indicazioni più precise circa le cause e il giorno del decesso. In seguito all'allarme, in via Petrarca sono accorsi anche i Carabinieri della stazione cittadina e la Polizia Locale.