Uomo nel Villoresi recuperato dai pompieri: è grave

L'allarme è scattato poco prima delle 17.30 quando alcuni passanti hanno visto un corpo galleggiare nel Villoresi: l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di portarlo a riva. E' in gravissime condizioni

L'allarme dopo l'avvistamento nel Villoresi

L'allarme è scattato intorno alle 17.25 quando alcune persone che stavano passeggiando lungo il Villoresi, nel territorio di Nova Milanese, hanno notato una persona in gravissime difficoltà all'altezza di via Moro. Immediatamente è partita la chiamata e sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Desio e la Polizia Locale di Nova Milanese, oltre a un'ambulanza e all'elisoccorso. La corrente del canale è però molto forte e il corpo è stato trascinato fino all'altezza di via Filzi dove è avvenuto il recupero

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Attraverso delle corde i pompieri sono riusciti a recuperare l'uomo. Respirava ancora, ma le sue condizioni apparivano critiche, ancora qualche istante e, a detta dei soccorritori, avrebbe smesso di respirare. Dopo avergli prestato le prime cure direttamente sul posto, è stato caricato in ambulanza e trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. E' ancora in pericolo di vita

Ancora ignote le cause dell'incidente, le Forze dell'ordine stanno indagando per capire se si sia trattato di un incidente o del tentativo di compiere un gesto estremo