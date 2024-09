Soccorso in strada un 56enne privo di sensi

A Seregno l'intervento in codice rosso del personale del 118 per il soccorso a un uomo di 56 anni trovato a terra, in strada, privo di sensi. Sul posto i Carabinieri.

Uomo a terra privo di sensi

Nella mattinata odierna, sabato 28 settembre, intorno alle 10.30, all'altezza del civico 10 di via Armellini, in zona San Carlo, è accorso il personale del 118 con l'Automedica e l'ambulanza di Seregno Soccorso per prestare soccorso a un uomo riverso a terra in strada e privo di sensi. Il 56enne si trovava accanto alla propria auto, una Volkswagen Passat in sosta sul margine sinistro della strada, a ridosso del muro di cinta di un'abitazione all'angolo fra via Armellini e via Saffi. Il veicolo aveva la portiera del lato guida aperta.

Le indagini dei Carabinieri

A lanciare l'allarme è stato un residente. Dopo le operazioni di rianimazione del personale medico, l'uomo è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all'ospedale Pio XI di Desio. A San Carlo è giunta una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia locale per ricostruire l'accaduto. I militari dell'Arma hanno raccolto le testimonianza di alcuni residenti, ma nessuno avrebbe assistito all'episodio. In assenza di ferite sul corpo del 56enne, dalle prime indagini prevale l'ipotesi di un improvviso e grave malore.