Uomo trovato impiccato al ponte della ferrovia

Tragedia a Veduggio con Colzano dove un uomo è stato trovato senza vita dopo essersi impiccato al ponte della ferrovia in via Magenta.

Il macabro rinvenimento poco prima delle 11 di questa mattina, sabato 3 maggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Seregno e alla Polizia locale oltre ai soccorritori del 118 giunti a sirene spiegate con un'autoambulanza e l'automedica nel disperato tentativo di soccorrere l'uomo.

La vittima viveva a Veduggio

Stando alla prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo, un 58enne di nazionalità straniera e residente in paese - sia arrivato in prossimità del ponticello - conosciuto come "Ponte Ugo" - che sormonta la ferrovia, in sella ad una bicicletta e dopo avere assicurato una corda al parapetto si sia lasciato cadere nel vuoto.

Un gesto disperato, di cui al momento rimangono ancora oscure le ragioni.

La vicenda è al vaglio dei Carabinieri, ma ci sarebbero pochi dubbi sulla volontarietà del gesto. Per consentire il recupero del corpo senza vita da parte dei Vigili del fuoco è stata temporaneamente interrotta anche la circolazione sui binari.