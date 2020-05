Uomo trovato morto al parco del cimitero

Un uomo di 66 anni, di nazionalità straniera, è stato trovato morto questa mattina nel parco vicino al cimitero vecchio di Desio.

Uomo trovato morto al parchetto

Il ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo è avvenuto oggi, lunedì 11 maggio 2020, intorno alle 9.30, da parte di un’operatrice di Gelsia Ambiente che era appena entrata nell’area verde comunale per svuotare i cestini dei rifiuti. Subito è scattato l’allarme alle forze dell’ordine.

Sul posto Carabinieri e Polizia Locale

Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri di Desio e la Polizia Locale. Con loro i soccorritori, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In base ai primi accertamenti la morte dell’uomo sarebbe da ricondurre a un gesto estremo.