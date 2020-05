Uomo trovato morto in casa a Lentate

Un uomo di circa 45 anni, di nazionalità nigeriana, è stato trovato morto in casa a Lentate sul Seveso.

Uomo trovato morto in casa a Birago

E’ successo intorno alle 18.30 di oggi, domenica 10 maggio 2020, in via Cadorna, nella frazione di Birago. A dare l’allarme sono stati dei conoscenti.

Sul posto Carabinieri e ambulanza

Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri e un’ambulanza. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In base ai primi accertamenti la morte sarebbe da ricondurre a cause naturali.

