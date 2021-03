Uomo trovato morto in casa a Meda. E’ successo intorno alle 12.30 di oggi, mercoledì 31 marzo 2021, al quartiere Polo.

Uomo trovato morto in casa

L’uomo, che abitava in un appartamento di una palazzina in via Tre Venezie, da un po’ non rispondeva alle chiamate. E’ quindi stato dato l’allarme e sul posto si sono portati i Carabinieri della stazione locale, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza di Seregno Soccorso. Una volta entrati nell’appartamento, non si è potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Accertamenti in corso

Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine intervenute per chiarire i contorni della tragedia. Dai primi accertamenti dovrebbe trattarsi di morte naturale.