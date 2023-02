Uomo trovato morto in casa a Meda, disposta l'autopsia

Un uomo classe '64, di professione autista, è stato trovato morto nella sua abitazione in via Seveso, a Meda. Disposta l'autopsia.

Trovato morto in casa

Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 22 febbraio 2023. In base ai primi elementi raccolti, a dare l'allarme è stato il fratello dell'uomo, che non rispondeva alle chiamate. Giunto alla sua abitazione, ha notato che all'esterno c'era la sua vettura e che le luci della casa erano accese. Dato che il fratello continuava a non rispondergli, temendo che gli fosse successo qualcosa, ha quindi chiamato i soccorsi.

In via Seveso Polizia Locale e ambulanza

In via Seveso sono immediatamente accorse la Polizia Locale e un'ambulanza del 118. Gli agenti sono riusciti ad aprire la porta della casa e una volta entrati hanno trovato il 58enne a terra, esanime. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Allertati Carabinieri e pm

La Polizia Locale ha immediatamente avvisato i Carabinieri, tempestivamente accorsi in via Seveso. E' stato allertato anche il pm.

Disposta l'autopsia

Nonostante dai primi riscontri parrebbe che il 58enne sia deceduto per cause naturali, il pubblico ministero ha stabilito di effettuare ulteriori accertamenti, richiedendo l'intervento delle squadre del comando provinciale per i rilievi tecnici e disponendo l'autopsia. Al momento non si esclude quindi alcuna ipotesi.