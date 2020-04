Uomo trovato morto in casa a Meda

Mobilitazione nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile 2020, a Meda, in via San Giuseppe: un anziano è stato trovato morto nella sua abitazione.

Anziano trovato morto in casa

L’allarme è scattato poco prima delle 11: le tapparelle di casa erano abbassate e l’uomo, che abitava da solo, non rispondeva. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, che hanno aperto la porta dell’abitazione, due pattuglie dei Carabinieri e un’ambulanza di Avis Meda.

Accertamenti in corso

I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’anziano. Sono in corso gli accertamenti del caso, ma pare che all’origine del decesso ci siano cause naturali.

TORNA ALLA HOME