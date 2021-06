Uomo trovato privo di vita nella sua abitazione a Mezzago. E' successo questa mattina, giovedì 17 giugno 2021, in via Concordia. Si tratta di Mario Vitali, aveva 59 anni.

La scoperta del corpo

L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, giovedì. Vitali, infatti, aveva fatto perdere le sue tracce e da qualche giorno non si presentava in Comune, dove prestava servizio come volontario. Un'assenza che ha insospettito i "colleghi" e che li ha spinti a recarsi nella sua abitazione, in via Concordia. Sul posto sono arrivati immediatamente anche i Carabinieri della stazione di Bellusco e gli agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est. Con loro anche il sindaco Massimiliano Rivabeni. Entrate nell'appartamento, le Forze dell'ordine hanno rinvenuto il corpo senza vita del 59enne.

Il ricordo dei volontari di Mezzago

Come detto, l'uomo da qualche tempo collaborava con l'Auser Associazione Volontari di Mezzago. A poche ore dalla scomparsa del 59enne i membri dell'associazione hanno salutato l'amico con un toccante messaggio apparso su Facebook.

"Ciao Mario, la tua improvvisa scomparsa ci lascia tutti sgomenti - si legge nel messaggio - Sei rimasto con i Volontari solo pochi mesi, ma hai lasciato il segno. Hai dato molto, più di quanto ti veniva richiesto. Grazie, per la tua grande generosità, disponibilità e sensibilità che hanno contraddistinto il tuo modo di porsi a servizio di chi aveva bisogno. Da Auser Associazione Volontari Mezzago: grazie, grazie di tutto!".

I funerali di Mario Vitali si terranno domani, venerdì 16 giugno, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Mezzago.