Ieri mattina, mercoledì 7 giugno, i Carabinieri sono intervenuti davanti all'ingresso della scuola "Oggioni" di Villasanta. Ad allertarli sono stati i genitori di alcuni bambini che, proprio durante l'ingresso degli alunni a scuola, hanno notato un uomo urinare davanti all'istituto scolastico.

Urina davanti alla scuola elementare: 45enne bloccato dai Carabinieri

I genitori, oltre allo sdegno per la situazione, erano anche intimoriti perché l'uomo aveva una bottiglia di birra in mano. Subito dopo la segnalazione i Carabinieri sono arrivati sul posto e hanno bloccato e allontanato l'uomo, un 45enne originario di Arcore, già noto alle Forze dell'ordine.

I militari lo hanno bloccato irrogando subito nei suoi confronti l’ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto e procedendo, nelle fasi successive, a sanzionarlo per atti contro la pubblica decenza nonché a segnalarlo per l'emissione del daspo urbano.