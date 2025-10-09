Urta un’auto e perde il controllo della moto: gravissima 17enne

Urta un’auto in fase di sorpasso e perde il controllo della moto. Gravissima una 17enne dopo la caduta a terra, in via San Vitale a Seregno.

L’incidente stradale si è verificato pochi minuti prima delle 14 di oggi, giovedì 9 ottobre, poco dopo la rotatoria all’altezza di via Monterosa. Auto e moto procedevano entrambe in direzione Nord, verso il confine con Perticato. Da una prima ricostruzione sembra che la 17enne abbia urtato un’auto durante una manovra di sorpasso, nel tratto tra via Monte Rosa e via Monte Bianco, e abbia perso l’equilibrio, rovinando a terra.

La Polizia Locale è sul posto per i rilievi

Soccorsa in codice rosso, il più grave della scala dell’emergenza-urgenza, la 17enne è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza partita da via San Vitale a sirene spiegate. La 17enne tornava a casa dopo le lezioni in una scuola superiore della città. La Polizia Locale è sul posto per i rilievi utili a ricostruire la dinamica e attribuire responsabilità.