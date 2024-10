Urtata da una spazzatrice a Limbiate, donna finisce in ospedale. L'incidente alle 6 di questa mattina, sabato: Gelsia Ambiente esprime vicinanza alla signora e assicura che il mezzo è pienamente conforme alle normative di sicurezza

Rammarico per l'incidente

"Vogliamo innanzitutto esprimere la nostra vicinanza alla signora e alla sua famiglia. La sicurezza dei cittadini e dei nostri lavoratori è da sempre una priorità per la nostra azienda".

Gelsia Ambiente esprime profondo rammarico per l’incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi, sabato 19 ottobre, a Limbiate.

L'incidente a Limbiate

Poco dopo le 6 in via Piave, una donna di 71 anni è stata urtata da una spazzatrice in manovra. L’addetto alla guida del mezzo ha immediatamente prestato i primi soccorsi e ha prontamente contattato il servizio di emergenza, chiamando l'ambulanza. E' intervenuta la Croce Viola di Cesate che ha accompagnato la ferita al Pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate Milanese in codice giallo. Per rilevare il sinistro sono intervenuti i Carabinieri.

La nota di Gelsia