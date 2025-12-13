Urtato da un’auto, cade e batte la testa: gravissimo 78enne

Un urto, pare a velocità moto ridotta, sufficiente però per farlo cadere a terra e a fargli battere violentemente la testa.

A Vimercate

Sono gravissime le condizioni di un 78enne protagonista, suo malgrado, di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 13 dicembre, a Vimercate.

L’incidente nel parcheggio di un centro commerciale

E’ accaduto verso le 11.30 all’interno del parcheggio del centro commerciale Mega, nella zona di Passirano di San Maurizio.

Il 78enne ricoverato in gravissime condizioni

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale intervenuta sul posto, l’uomo, residente a Bellusco, è stato urtato da un’auto in manovra mentre attraversava il parcheggio.

Il 78enne ha peso l’equilibrio e, come detto, è finito a terra battendo violentemente la testa sull’asfalto.

Le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi; in pochi minuti sul posto sono giunte un’automedica e un’ambulanza, in codice rosso. L’anziano è stato intubato sul posto e poi trasferito a sirene spiegate all’ospedale San Gerardo di Monza. Qui è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e trasferito in Neurorianimazione, in prognosi riservata, dove lotta tra la vita e la morte.