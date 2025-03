Ha parcheggiato, a Cesano Maderno, esponendo il contrassegno disabili del padre mancato nel novembre 2023.

Usa il pass disabili del padre morto: sanzionato

Pizzicato dalla Polizia Locale, un cesanese 63enne è stato sanzionato per una sfilza di violazioni che hanno comportato una multa finale di circa 900 euro. Lo dice la legge: alla morte della persona cui è intestato, il pass va restituito alla Polizia Locale del Comune di residenza del defunto. Cosa che il cesanese non ha fatto.

La segnalazione di un cittadino

E venerdì 7 marzo, alle 18.30, quando è stato sorpreso dalla Polizia Locale, su uno stallo riservato a persone invalide nei pressi della farmacia di corso Roma, aveva il tagliando intestato al padre in bella vista sul cruscotto dell’auto (un’utilitaria anch’essa intestata al genitore defunto). La Polizia Locale è intervenuta su segnalazione di un cittadino per un sospetto uso improprio del contrassegno.

Il contrassegno è stato ritirato

Fatte le verifiche, sono diverse le sanzioni per violazioni da cui il cesanese è stato raggiunto: si va dall'uso del contrassegno senza averne titolo alla sosta su uno stallo riservato ai veicoli delle persone invalide, passando per la mancata reintestazione dei veicolo e per l’assenza di un documento.

Il contrassegno è stato ritirato.