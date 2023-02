Usano pass disabili contraffatto, il titolare è morto da cinque anni. In seguito alle indagini, la Polizia Locale ha sporto denuncia per falsità materiale

Pass disabili contraffatto

Il titolare del pass per disabili era morto da cinque anni ma il contrassegno era stato contraffatto per continuare a parcheggiare l’auto negli stalli riservati. E’ quanto ha scoperto la Polizia Locale in seguito ad un controllo nel parcheggio del Centro commerciale Carrefour di Limbiate. Durante la verifica, gli operatori del comando cittadino si sono avvicinati a un’auto in sosta in uno spazio per gli invalidi, sul cruscotto era esposto un contrassegno apparentemente regolare. A bordo dei veicolo c’era un passeggero al quale veniva richiesto il pass per verificarne l’intestazione e l’effettiva validità.

La data di scadenza era stata alterata

Poiché la data di scadenza era apposta a penna e appariva particolarmente deteriorata, gli agenti hanno effettuato ulteriori accertamenti sul documento presso la Polizia Locale di Seveso che aveva emesso il titolo autorizzativo. A seguito di ulteriori indagini si appurava che il pass era scaduto da tre anni ma la data era stata alterata, inoltre, il titolare del contrassegno, era deceduto da cinque anni. La Polizia Locale ha subito sequestrato il documento e denunciato i possessori del titolo autorizzativo contraffatto per falsità materiale in concorso tra loro.

In due mesi 65 sanzioni

Gli agenti stanno intensificando l’attività mirata al contrasto della sosta selvaggia sugli stalli riservati ai disabili, negli ultimi circa due mesi hanno già elevato 65 sanzioni nel parcheggio del Centro commerciale.