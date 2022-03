Usmate, 47enne soccorso nella notte per un infortunio sul lavoro

Sirene di notte

Intervento dei volontari di Avps Vimercate nella notte a Usmate Velate, per un infortunio lavorativo.

Infortunio sul lavoro a Usmate Velate

Secondo quanto reso noto dall'Agenzia regionale emergenza urgenza l'allarme è scattato intorno alle 3.20 per un uomo di 47 anni rimasto ferito a seguito di un incidente all'interno di una ditta di via San Giovanni Bosco. Immediatamente sul posto si sono portati i soccorritori: gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure al 47enne giudicando le sue condizioni serie, ma non gravissime. Successivamente l'uomo è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso di Vimercate.

Sempre nella notte, poco prima dell'una, i volontari della Croce verde lissonese sono intervenuti a Lissone in via Concilio per un infortunio domestico occorso ad un ragazzo di 22 anni. Il giovane, dopo le cure dle caso, è stato trasportato al Policlinico di Monza in codice verde.

Infine nella tarda serata di ieri, giovedì, poco prima di mezzanotte segnaliamo una ragazza di 19 anni soccorsa in via Podgora a Vedano per intossicazione da alcol. La giovanissima fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze ed è stata trasportata al San Gerardo in codice verde per gli accertamenti del caso.