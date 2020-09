Usmate: ennesimo incidente all’incrocio maledetto, centauro in ospedale FOTO E VIDEO

Ennesimo incidente all’incrocio maledetto di Usmate Velate, tra viale Monza e via della Brinza. Ad avere la peggio un centauro di 52 anni, rimasto ferito in un frontale contro una macchina.

La dinamica

Tutto è accaduto poco dopo le 15. Il motociclista stava procedendo da Carnate in direzione di Arcore, quando una “Twingo”, al cui volante si trovava una donna di 31 anni, lo ha centrato in pieno mentre, in direzione opposta, era intenta a svoltare verso il centro paese. L’impatto è stato violento, tanto che l’uomo è rimasto a terra fino all’arrivo dei soccorsi. Sul posto due ambulanze dell’Avps di Vimercate e un’automedica. Dopo le prime cure sul posto, il centauro è stato trasportato al più vicino ospedale in codice giallo.

Le foto

Incrocio maledetto

In viale Monza sono intervenuti anche i vigili del comando di Usmate Velate e i colleghi di Arcore, insieme a una volante della Polizia Stradale e dei Carabinieri. A loro il compito di fare piena luce su quanto accaduto, anche se da una prima ricostruzione sembrerebbe che la colpa sia della “solita” precedenza mancata. L’ennesimo incidente apre nuovamente l’annosa questione legata alla pericolosità dell’incrocio maledetto. Un crocevia pericoloso, già teatro di numerosi sinistri (anche mortali), al posto del quale molti auspicano la realizzazione di una rotatoria. Una soluzione di non semplice realizzazione dato che la strada, come noto, è di competenza della Provincia e su di essa grava ancora l’ipotesi Pedemontana.

