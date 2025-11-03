Usmate gate: condannato a 6 anni e 1 mese l’ex dirigente, appartamenti confiscati

Condanna a 6 anni e 1 mese di carcere per l’ex dirigente comunale Antonio Colombo, confisca della palazzina con le 24 abitazioni, rinvio a giudizio per gli altri coinvolti.

Il pronunciamento del Gup

Questa la a decisione del gup Silvia Pansini del Tribunale di Monza pronunciata stamattina, lunedì 3 novembre, nel procedimento con il rito abbreviato per il cosiddetto Usmate Gate, per corruzione in ambito urbanistico.

La vicenda “Verde Manara”

La vicenda è quella ormai nota della presunta corruzione per il via libera alla realizzazione del complesso ” Verde Manara”, a Usmate Velate; tre palazzine, 24 appartamenti nella zona del Villaggio dei Pini.

Il cantiere era stato bloccato e messo sotto sequestro in corso d’opera a causa dell’avvio dell’indagine per presunte mazzette che ha coinvolto l’allora dirigente del settore Urbanistica del comune di Usmate Velate. Nove persone coinvolte a viario titolo per i reati di concorso in corruzione, emissione di fatture false e frode fiscale: 3 finirono in carcere, 6 ai domiciliari.

Antonio Colombo è quindi stato riconosciuto colpevole, in primo grado, di aver intascato mazzette in cambio del via libera all’operazione edilizia. Per Colombo il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 8 anni.

Altre condanne e un’assoluzione

Il provvedimento di primo grado (90 giorni per le motivazioni) ha stabilito anche la condanna a tre anni per l’imprenditore Galdino Magni, a un anno e mezzo con la pena sospesa per Antonella Cantù (reato riqualificato, riconosciuta la minore gravità), e l’assoluzione per Donato Magni.

Rinviati a giudizio l’imprenditore Alberto Riva e altri

Rinviati a giudizio, con rito ordinario, l’imprenditore Alberto Riva, l’altro costruttore Luigi Roncalli, il “geometra di Silvio Berlusconi“ Francesco Calogero Magnano, e il consulente Roberto Crestale . Patteggiamento per Annabella e Giovanni Beretta, compagna e cognato di Colombo.

Palazzine confiscate, acquirenti beffati

Stabiliti risarcimenti a favore del Comune, ma grande disappunto da parte dei promissari acquirenti del cantiere Verde Manara di Velate, per il quale è stata stabilita la confisca.