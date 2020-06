Usmate, nessun nuovo caso di Covid-19 a giugno

Usmate, nessun nuovo caso di Covid-19 nel mese di giugno. Ad annunciare la buona notizia è l’Amministrazione comunale.

“Ora non abbassiamo la guardia”

Nessun nuovo contagio nelle prime due settimane di giugno. Questa la buona notizia data dall’Amministrazione comunale di Usmate, che nella giornata di oggi, sabato 13 giugno, ha fatto il punto della situazione sull’emergenza coronavirus in paese. I dati diffusi da ATS dicono che dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 40 i cittadini che hanno contratto il Covid-19. Dal dato dei 40 positivi a Coronavirus – come sempre – vanno sottratti i 4 decessi ed i numerosi negativizzati, che ormai risultano essere 27, per una percentuale che rimane stabile al 70%. I cittadini tuttora in isolamento sono 4, in sensibile diminuzione rispetto alla settimana precedente.

“I dati diffusi da ATS confermano che le positività a Covid-19 sono ancora ferme a 40 – conferma il sindaco di Usmate Lisa Mandelli – E’ un numero che si è ormai stabilizzato dall’inizio di questo mese. Non possiamo ancora abbassare il livello di guardia, ma è un importante segnale positivo di cui tenere

conto”.

