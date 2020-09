Usmate: otto nuovi casi positivi da inizio settembre I DATI AGGIORNATI

Sono quattro i nuovi casi di positività a Covid-19 che nella seconda metà del mese di settembre si sono registrati a Usmate Velate in base ai dati comunicati ufficialmente dall’ATS di Monza e Brianza al Sindaco Lisa Mandelli.

Usmate: otto nuovi casi positivi da inizio settembre

Dall’inizio del mese di settembre i nuovi contagi da Coronavirus sono 8, per un totale di 50 cittadini che dall’inizio della pandemia hanno contratto il virus.

“Sono purtroppo numeri che denotano come, anche nel nostro Comune, il contagio sia un nemico invisibile contro cui dobbiamo ancora lottare – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – Non è mai inutile ricordare che il distanziamento sociale, l’utilizzo della mascherina e l’igienizzazione delle mani sono tre passi semplici ma fondamentali per agire in fase preventiva”.

L’età si è abbassata

Anche per i nuovi casi, si conferma la tendenza nazionale di un abbassamento dell’età media con il coinvolgimento di donne e uomini della fascia 30-50 anni di età.

“Va però sottolineato che, questi 8 nuovi casi di settembre, non hanno avuto la necessità del

ricovero in ospedale – aggiunge il Sindaco Mandelli – e fra chi era stato riscontrato positivo ad

inizio mese, c’è anche chi si è già negativizzato. Sono buone notizie da cui ripartire ma non bisogna allentare la presa”.