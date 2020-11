Usmate: primo giorno di screening con i tamponi rapidi FOTO

Ha preso il via oggi, martedì 17 novembre, nell’area parcheggio del Centro Sportivo di via Luini, il servizio di screening con i tamponi rapidi riservato ai cittadini residenti a Usmate Velate e ai lavoratori impegnati in attività che abbiano sede sul territorio comunale.

Usmate: primo giorno di screening con i tamponi rapidi

La campagna di screening per la positività a Covid 19, voluta dall’Amministrazione Comunale di Usmate Velate, è progettata in collaborazione con il team di Lombarda Sport e resa possibile grazie al supporto del Gruppo Comunale di Protezione Civile che ha presidiato l’area allestendo due strutture coperte per il ricevimento dell’utenza e lo svolgimento del test.

Nella prima giornata di test, lo screening ha interessato complessivamente 112 persone. Di queste, 20 sono risultate positive, una percentuale che si attesta al 17,8%, in linea con la media regionale. Grazie ad un’attenta fase di programmazione, l’attesa media per eseguire il test è di 15 minuti. Il risultato del test è pronto in circa 10 minuti e in caso di positività viene trasmesso al medico di

base, anche se eventuali positività richiedono la fattiva collaborazione della persona per attivare i percorsi sanitari previsti.

Giorni, orari e come prenotare

I residenti e i lavoratori potranno effettuare il tampone rapido (test antigenico) tre giorni a settimana: martedì, venerdì e sabato. L’accesso al tampone rapido sarà possibile solo previa prenotazione del test, che potrà essere effettuata o telefonicamente al numero 02 82398240 o a questo link compilando l’apposito form riservato al Comune di Usmate Velate.

Il costo del servizio è di 20 euro, tariffa calmierata valida per i residenti di Usmate Velate e per le persone che qui lavorano.

Tampone rapido, come funziona

Il tampone rino-faringeo è un esame rapido (eseguito in pochi secondi) che permette di rilevare la presenza o meno del virus SARS Cov-2, l’agente eziologico del COVID-19. Il tampone è indolore (può al più provocare un leggero fastidio) ed è effettuato inserendo un bastoncino che viene strofinato leggermente sulla mucosa del naso, procedendo fino a raggiungere la parete posteriore della rinofaringe.

Il tampone viene eseguito da un infermiere specializzato. Sono due i possibili risultati del test: in caso di esito negativo, non risultano infezioni in corso. In caso di risultato positivo, risulta in corso un’infezione. I risultati del tampone saranno comunicati dopo circa 10 minuti dall’esecuzione del tampone tramite il rilascio di un referto cartaceo.

TORNA ALLA HOME